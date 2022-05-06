Экс-форвард «Рубина» Милошевич: Дзюба определенно может стать звездой чемпионата Сербии

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич отреагировал на появившуюся новость о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может стать игроком «Црвены Звезды».

Ранее генеральный директор сербской команды Звездан Терзич заявил о желании подписать 33-летнего россиянина летом 2022 года.

– Вы знаете, «Црвена Звезда» – не моя команда, я играл в «Партизане», так что предпочел бы, чтобы Дзюба не переходил в «Црвену Звезду», потому что он великолепный и очень опытный игрок, все знают его уже много лет. Он определенно может стать звездой чемпионата Сербии, – цитирует Милошевича «РБ-Спорт».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт Дзюбы с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.