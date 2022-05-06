Дубль Глушенкова помог «Крыльям Советов» рагромить «Динамо»

В матче 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле оказались сильнее московского «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу самарского клуба.

В составе победителей дубль оформил Максим Глушенков (22-я и 71-я минуты). Также отличились Владислав Сарвели (55-я), Антон Зиньковский (81-я) и Сергей Пиняев (90+4).

Гости ответили забитыми голами в исполнении Фабиана Бальбуэны (41-я) и Вячеслава Грулева (74-я).

Добавим, что в дополнительное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален Грулев.

Таким образом, команда Игоря Осинькина с 41 очком осталась на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 52 очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», а «Динамо» отправится в гости к московскому «Локомотиву». Обе встречи состоятся 14 мая.