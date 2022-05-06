Осинькин - о победе над «Динамо»: Итоговый счет не отражает то, как тяжело протекала вся игра

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после победы своей команды над московским «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Конечно же, итоговый счет не отражает то, как тяжело протекала вся игра. Мы воспользовались своими моментами в плане быстрых атак, провели качественные действия. Закономерная победа - может быть, не счет», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

После этой победы команда Игоря Осинькина с 41 очком осталась на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 52 очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», а «Динамо» отправится в гости к московскому «Локомотиву». Обе встречи состоятся 14 мая.