«Динамо» сдулось». Мостовой считает, что московский клуб потерял мотивацию

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на поражение «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России от «Крыльев Советов» (2:5).

«Динамо» сдулось - это не поддается объяснению и логике. Хотя я понимаю, почему так все произошло. Когда они проиграли «Уралу», а «Зенит» стал чемпионом - мне все стало понятно», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

После этой победы команда Игоря Осинькина с 41 очком осталась на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 52 очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», а «Динамо» отправится в гости к московскому «Локомотиву». Обе встречи состоятся 14 мая.