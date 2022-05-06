«Монако» обыграл «Лилль» и вышел на второе место в чемпионате Франции

«Звезда» для Дзюбы. Куда податься лучшему бомбардиру «Зенита» — в Сербию, Турцию или Китай?

Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем больше слухов о возможных трансферах. На этот раз инсайдеры уверяют, что Артем Дзюба летом покинет «Зенит».