«Монако» обыграл «Лилль» и вышел на второе место в чемпионате Франции

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде оказался сильнее «Лилля». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу монегасков.
В составе победителей дубль оформил Орельен Тчуамени (42-я и 75-я минуты).
Хозяева ответили забитым голом в исполнении Эйнджела Гомеса (69-я).
Таким образом, «Монако» с 65 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Лиги 1. «Лилль» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 51 очко.
В следующем туре «Монако» примет дома «Брест», а «Лилль» отправится в гости к «Ницце». Обе встречи состоятся 14 мая.
источник: «Советский спорт»