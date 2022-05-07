«Челси» объявил о продаже клуба владельцам «Доджерс»

«Челси» объявил о согласовании сделки по своей продаже компании Тодда Боули Clearlake Capital, Марку Уолтеру и Хансйоргу Виссу.

«2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании , чтобы потом полностью уйти на благотворительные цели, что подтверждено Романом Абрамовичем. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства страны.

Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов в дополнительные инвестиции на благо клуба. Они включают в себя вложения в «Стэмфорд Бридж», академию клуба, женскую команду и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов. Тогда же будет предоставлена более подробная информация», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Абрамович объявил о намерении продать клуб 2 марта.

Добавим, что Тодд Боули является совладельцем бейсбольного клуба «Доджерс», контрольный пакет акций которого принадлежит Марку Уолтеру. Хансйорг Висс - швейцарский предприниматель, известный в медицинской сфере экономики.