Юрий Гаврилов: Уехать Дзюба может куда хочет, но он вряд ли выдержит конкуренцию

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном отъезде Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что форвард «Зенита» получил предложение о переходе в «Црвену Звезду». Как пишет пресса, им также интересуется стамбульский «Фенербахче».

«Уехать Дзюба может куда хочет, но он вряд ли выдержит конкуренцию. В «Црвене Звезде» своих полным-полно.

Откровенно говоря, не верю, что если он уедет, то выиграет там конкуренцию. Молодые сербы вряд ли хотят уступать свое место. Да и в России Дзюба уже не нужен. Если бы он был помладше, может быть, он и нашел бы себе клуб. Как итог, Артему будет тяжело найти клуб как в России, так и за рубежом», – заявил Гаврилов агентству «РИА Новости».

Напомним, в нынешнем сезоне 33-летний Дзюба отыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Он помог «Зениту» досрочно выиграть чемпионат России.

По данным СМИ, футболист сам решил уйти из команды, поскольку его не устроили условия нового контракта с клубом.