Дани Алвес: Бензема заслужил «Золотой мяч». Он вывел «Реал» на вершину

Защитник «Барселоны» Дани Алвес выразил мнение, что «Золотой мяч» должны вручить форварду «Реала» Кариму Бензема.

По словам бразильца, француз внес огромный вклад в успехи мадридского клуба. Он считает, что нападающий станет фаворитом на приз, если «бланкос» выиграют Лигу чемпионов.

«У Бензема есть все, чтобы получить «Золотой мяч». Он заслужил награду, потому что вывел «Реал» на вершину», – добавил Алвес для газеты Marca.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 34-летний Бензема провел 11 матчей, забил 15 голов и отдал два голевых паса.

Добавим, что игрок помог «Реалу» выйти в финал, где его команде предстоит встретиться с «Ливерпулем». Матч пройдет 28 мая в Париже.