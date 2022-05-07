«Урал» – «Спартак»: Бакаев остался в запасе

В субботу, 7 мая, «Урал» примет «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России.
Встреча пройдет в Екатеринбурге, а стартовый свисток прозвучит в 14.00 по Москве. За час до начала игры команды представили стартовые составы.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.
Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.
Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Классен, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги красно-белые идут на 10-й строчке, добыв 34 очка. Что касается «Урала», то подопечные Игоря Шалимова, набравшие 27 очков, расположились на 14-й строчке.