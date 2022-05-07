Массимо Каррера: Очень хочу вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вновь заговорил о возвращении в столичный клуб. В частности, он объяснил свои слова о готовности возглавить красно-белых в любое время.

«Я бы очень хотел вернуться! Я имел лишь это в виду. Нет такого, что я уже на следующий сезон еду в Москву тренировать «Спартак». Но если поступит предложение – с радостью!» – сказал Каррера «Чемпионату».

Напомним, итальянец тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Изначально, он пришел в качестве ассистента, но потом стал главный тренером. Под руководством Карреры красно-белые выиграли два титула, в том числе чемпионат России.