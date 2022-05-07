Рубашко выразил мнение, что на данный момент «Сочи» сильнее ЦСКА

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу победы команды над ЦСКА (1:0) в гостевом матче 28-го тура чемпионата России.

Отметим, что автором победного гола в составе сочинцев стал фланговый защитник Артем Макарчук, отличившийся на 10-й минуте встречи.

– Вы все видели на поле. Да, на сегодняшний день мы сильнее ЦСКА. Второе место? Еще два тура впереди, чемпионат продолжается. Для нас важной оценкой является то, что нас отмечают болельщики ЦСКА и говорят, что команда прилично выглядит, – приводит слова Рубашко Sport24.ru.

Добавим, что «Сочи» выиграл свой третий матч кряду в РПЛ – после 28 сыгранных туров клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Подопечные Владимира Федотова уступают идущему вторым «Динамо» лишь по дополнительным показателям.

13 мая сочинцы сыграет дома против «Нижнего Новгорода».