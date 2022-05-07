Криштиану Роналду впервые в своей карьере может не выступить в Лиге чемпионов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может впервые пропустить розыгрыш Лиги чемпионов.

Отметим, что «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение от «Брайтона» (0:4) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Тем самым, подопечные Ральфа Рангника лишились шансов на попадание в главный еврокубковый турнир по итогам текущего сезона.

Добавим, что Роналду, начиная с сезона-2002/03, всегда принимал участие в Лиге чемпионов. В случае, если 37-летний португалец останется в команде, он пропустит данные соревнования.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. С тех пор он забил 24 гола и отдал три результативных передачи в 39 матчах клуба во всех турнирах.