«Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче с «Тоттенхэмом»

Футболисты «Ливерпуля» поделили очки в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Игра состоялась сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» и завершилась вничью – 1:1.

Отметим, что в составе гостей гол забил нападающий Сон Хын Мин, отличившийся на 56-й минуте. Хозяева ответил забитым мячом форварда Луиса Диаса (74).

Данный результат позволил подопечным Юргена Клоппа набрать 83 очка и временно возглавить турнирную таблицу АПЛ. Идущий вторым «Манчестер Сити» уступает «красным» лишь по дополнительным показателям, однако у «горожан» есть один матч в запасе. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке (62 очка).

10 мая «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Астон Виллы», а лондонский клуб двумя днями позже на своем поле примет «Арсенал».

Чемпионат Англии

36-й тур

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 1:1 (0:0)

Голы: Диас, 74 – Сон, 56.