Болельщик «Спартака» погиб в результате ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб болельщик «Спартака».

«По возвращении домой с матча «Урал» - «Спартак» в ДТП попал микроавтобус с 15 болельщиками красно-белых. Один человек погиб.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната», - говорится в заявлении болельщицкого объединения «Фратрия».

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счетом 3:1, набрал 37 очков и вышел на 8-е место в РПЛ, обезопасив себя от вылета. Что касается «Урала», то клуб из Екатеринбурга занимает 14-ю строчку. В активе команды 27 очков.