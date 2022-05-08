Карпин заявил, что матч с «Уфой» был сложным для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему регулярно просил своих подопечных идти в прессинг в игре против «Уфы» в 28-м туре российской премьер-лиги.

«Не понравились некоторые моменты. В целом, матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол», - приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Башкирский клуб и желто-синие остались на 15-м и 10-м местах соответственно. У подопечных Алексея Стукалова, находящихся в зоне вылета, стало 24 очка, а у команды Карпина – 35.

14 мая «Уфа» примет на своем поле тульский «Арсенал», «Ростов» сыграет дома с «Химками».