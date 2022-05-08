«Краснодар» поделил очки в выездном матче с тульским «Арсеналом»

«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России, который состоялся сегодня, 8 мая, в Туле.

Отметим, что подопечные Миодрага Божовича вышли вперед в счете на 19-й минуте игры. Автором гола стал полузащитник Кингс Кангва. Однако гости смогли отыграться во второй половине встречи усилиями хавбека Эдуарда Сперцяна, удачно реализовавшего 11-метровый удар на 76-й минуте.

Добавим, что на 91-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов удалил с поля защитника «быков» Егора Сорокина.

Таким образом, «Краснодар» набрал 46 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» идет 16-м (23 очка).

15 мая «Краснодар» сыграет дома с ЦСКА, а «Арсенал» днем ранее отправится в гости к «Уфе».

Чемпионат России

28-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Краснодар» – 1:1 (1:0)

Голы: К.Кангва, 19 – Сперцян, 76 (с пенальти).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, К.Кангва, Костадинов, Э.Кангва (Луценко, 76), Кайнов, Марков (Деспотович, 76).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Пивоваров, Литвинов (Сухорученко, 60), Ионов (Апеков, 68), Мацукатов (Рейхман, 86), Сперцян, Кривцов, Манелов (Ильин, 46), Олусегун (Самко, 86).

Предупреждения: Кайнов (22), Литвинов (31), Смольников (63), Костадинов (76), К.Кангва (80), Мацукатов (83).

Удаление: Сорокин (90+1).