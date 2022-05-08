Антон Миранчук: В «Локомотиве» большая перестройка, мы меняем направление

Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук пообщался с журналистами после победы над «Рубином» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Вам уже сколько раз говорили, что в «Локомотиве» большая перестройка, мы меняем направление. Естественно, это требует времени.

Я должен отвечать, сколько потребуется времени? Я футболист, делаю все от себя зависящее, понимаете? Выхожу на поле, чтобы выкладываться, приносить команде результат. Там уже некоторые моменты не от меня зависят», – цитирует Миранчука «Чемпионат».

После победы над «Рубином» красно-зеленые занимают 6-е место в РПЛ, набрав 44 очка. У казанцев – 13-е место и 29 очков.