«Милан» обыграл «Верону» и возглавил чемпионат Италии

«Милан» одержал победу над «Верной» в гостевом матче 36-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Сандро Тонали. Он забил в компенсированное время к первому тайму, а также на 49-й минуте.

Еще один гол на счету Алессандро Флоренци (86-я). У проигравших отличился Марко Фараони (38-я).

Таким образом, команда Стефано Пиоли набрала 80 очков и вышла на первое место в Серии А, сместив с этой позиции миланский «Интер». Что касается «Вероны», то команда занимает девятую строчку. В ее активе 52 очка.