Дэвид Бекхэм: «МЮ» нужно что-то менять. Это был непростой сезон, но он уже закончен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.

Напомним, английский клуб занимает шестое место в АПЛ, набрав 58 очков. В последних трех матчах клуб потерпел три поражения, пропустив 11 мячей.

«Клубу определенно нужно что-то менять. Это был непростой сезон, но он уже закончен. Думаю, многие фанаты рады этому. Для «МЮ» это был длительный период взлетов и падений», – сказал Бекхэм, чьи слова приводит Sky Sports.

Ранее стало известно, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» станет голландец Эрик тен Хаг, работающий в «Аяксе». Он начнет работу с командой летом 2022 года.