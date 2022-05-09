Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд станет игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, норвежский футболист согласовал условия личного контракта. Его переход обойдется клубу в 75 млн евро. Отмечается, что официально об этом объявят в ближайшее время.

По данным СМИ, на игрока также претендовали мадридский «Реал» и «Барселона», однако, он решил перебраться в АПЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец отыграл во всех турнирах 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач.