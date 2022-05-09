«Большая игра»: Самедов – о матче «Спартака» и «Енисея» в полуфинале Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказался перед матчем красно-белых с красноярским «Енисеем».

Напомним, команды сыграют в полуфинале Кубка России. Встреча состоится 11 мая и пройдет в Москве, а главным арбитром поединка выступит Сергей Карасев.

«Важный матч, большая игра в плане того, что два шага до трофея. В чемпионате можно чуть-чуть подняться, понятно, что смена тренера, но взять трофей – удачный момент будет, для Ваноли тем более», – цитирует Самедова ТАСС.

Добавим, что другой паре сыграют «Динамо» и «Алания». Их матч состоится 10 мая.