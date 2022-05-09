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«Фиорентина» обыграла «Рому» и догнала ее в турнирной таблице чемпионата Италии

Кокорин провел всю встречу на скамейке запасных.
«Фиорентина» обыграла «Рому» и догнала ее в турнирной таблице чемпионата Италии
09 мая 2022 23:43
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Фиорентина"

«Фиорентина» в домашнем матче 36-го тура серии А победила «Рому» со счетом 2:0.

За команду Винченцо Итальяно забивали аргентинский нападающий Николас Гонсалес с пенальти (5-я минута) и полузащитник Джакомо Бонавентура (11).

Таким образом, теперь у обоих команд по 59 очков, «волки» находятся на шестом месте в зоне Лиги Европы, а «фиалки» - на седьмой позиции, которая дает путевку в Лигу конференций.

В следующем туре «Рома» 14 мая примет на своем поле «Венецию», а «Фиорентина» через два дня сыграет в гостях против «Сампдории».

Серия А

36-й тур

«Фиорентина» (Флоренция) - «Рома» (Рим) - 2:0 (2:0)

Голы: Гонсалес , 5 (пен.); Бонавентура, 11

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 90), Бонавентура (Мале, 76), Данкан, Амрабат, Иконе (Сапонара, 90), Артур (Пионтек, 76), Гонсалес (Кальехон, 90).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Спинаццола, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Эль-Шаарави, 66), Сержиу Оливейра (Дзаньоло, 46), Верету, Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 75), Абрахам (Шомуродов, 90).

Предупреждения: Амрабат ,19, Манчини, 24, Бонавентура, 28, Данкан, 49.

источник: «Советский спорт»
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