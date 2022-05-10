Нападающий «Уфы» Агаларов может стать игроком турецкого клуба «Истанбул Башакшехир»

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может сменить клубную прописку по окончании сезона-2021/22.

Согласно информации портала «Метарейтинг», 21-летний россиянин может перейти в «Истанбул Башакшехир». Отмечается, что услуги футболиста уже были предложены клубу, выступающему в чемпионате Турции.

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ, отличившись 18 забитыми мячами в 27 матчах. Его контракт рассчитан до 31 декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Агаларова в четыре миллиона евро.