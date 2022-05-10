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Отец Агаларова заявил, что впервые услышал информацию об интересе «Истанбула» к своему сыну

Ранее в турецкой команде опровергли слухи о возможном трансфере российского футболиста ближайшим летом.
10 мая 2022 17:55
автор: Владислав Корегин

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, высказался по поводу слухов о том, что его сын может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Ранее стало известно, что услуги 21-летнего футболиста были предложены клубу «Истанбул Башакшехир».

– Не знаю, откуда эта информация. Первый раз ее слышу. Всю ту информацию, которую выдает пресса, я слышу от прессы. Я стараюсь в первую очередь думать о том, что есть игры и концовка чемпионата, – цитирует Агаларова-старшего «Чемпионат».

Напомним, что Агаларов стал игроком «Уфы» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 18 голов в 27 матчах. Его контракт истекает в конце декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Агаларова в четыре миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
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