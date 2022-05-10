Шварц провел беседу с каждым игроком «Динамо» после поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы своей команды над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России рассказал про результат своего анализа трехматчевой серии поражений бело-голубых в РПЛ.

«Стоит сказать, что мы критично подошли к трем поражениям. Их надо разбить на три части. Против ЦСКА команда хорошо смотрелась. С «Уралом» смотрелись хорошо и качественно часть игры. Самару приняли во внимание. С каждым футболистом провел личную беседу, попытались найти ответы на вопросы. Рад, что смогли пробиться в финал», - приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

Добавим, что завтра «Спартак» во втором полуфинале примет на своем поле «Енисей». Решающий матч Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».