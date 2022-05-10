Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой» в перенесенном матче 33-го тура АПЛ

Переедут и спляшут на могиле? Сценарии возвращения Макгрегора в UFC

Конор Макгрегор хвастается новой яхтой и намекает на возобновление карьеры в UFC. Объясняем, насколько это реально и что может ждать великого и ужасного ирландца в октагоне.