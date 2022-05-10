Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой» в перенесенном матче 33-го тура АПЛ

«Ливерпуль» в гостевом матче 33-го тура английской премьер-лиги победил «Астон Виллу» со счетом 2:1.
На гол полузащитника хозяев Луиса Дугласа (3-я минута), «красные» ответили мячами защитника Жоэля Матипа (6) и нападающего Садио Мане (65).
Таким образом, «мерсисайдцы» набрали 86 очков и уступают лидеру чемпионата «Манчестер Сити» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Клуб из Бирмингема идет одиннадцатым.
14 мая «Ливерпуль» примет на своем поле «Челси», «Астон Вилла» на следующий день сыграет дома с «Кристал Пэлас».
АПЛ
33-й тур
«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) – 1:2 (1:1)
Голы: Дуглас, 3 – Матип,6; Мане, 65
источник: «Советский спорт»