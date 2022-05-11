Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит», Москалев - ЦСКА и «Краснодар»

РФС опубликовал списки арбитров для работы на матчах 29-го тура РПЛ.
Центральную встречу между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом» рассудит Павел Кукуян, которому будут помогать Владислав Назаров и Андрей Гурбанов. Резервный судья - Андрей Фисенко; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Арам Петросян; инспектор - Эдуард Малый.
Назначения на остальные матчи выглядят следующим образом:
13 мая (пятница)
«Сочи» - «Нижний Новгород»: судья - Кирилл Левников, ассистенты судьи - Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Артем Чистяков; AVAR - Роман Усачев; инспектор - Юрий Чеботарев.
14 мая (суббота)
«Уфа» - «Арсенал»: судья - Виталий Мешков, ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья - Антон Фролов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Алексей Воронцов; инспектор - Юрий Баскаков.
«Ростов» - «Химки»: судья - Владислав Безбородов, ассистенты судьи - Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья - Иван Абросимов; VAR - Ян Бобровский; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Александр Гончар.
«Локомотив» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов, ассистенты судьи - Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Максим Перезва; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Андрей Болотенков; инспектор - Вячеслав Харламов.
«Ахмат» - «Крылья Советов»: судья - Алексей Амелин, ассистенты судьи - Илья Елеференко, Игорь Князев; резервный судья - Константин Аверьянов; VAR - Иван Сиденков; AVAR - Дмитрий Сафьян; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.
15 мая (воскресенье)
«Урал» - «Рубин»: судья - Сергей Карасев, ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Николай Богач; инспектор - Александр Колобаев.
«Краснодар» - ЦСКА: судья - Владимир Москалев, ассистенты судьи - Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья - Анатолий Жабченко; VAR - Ян Бобровский; AVAR - Алексей Лунев; инспектор - Сергей Зуев.