Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит», Москалев - ЦСКА и «Краснодар»

Спартак пройден! На очереди «Спартак»? Как «Динамо» вышло в финал Кубка России

В полуфинальном кубковом матче москвичи выиграли у владикавказской «Алании» со счетом 3:0 и ждут соперника по финалу, который определится в поединке «Спартак» - «Енисей».