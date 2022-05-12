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Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком»

Красно-белые выступали в форме, изготовленной американской компанией с 2005 года.
12 мая 2022 12:57
автор: Максим Скороходов

«Спартак» объявил, что технический спонсор Nike принял решение о прекращении сотрудничества.

«Компания Nike уведомила ФК «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте красно-белых.

Напомним, что, по решению УЕФА, все российские клубные и национальные команды отстранены от соревнований следующего сезона под эгидой организации. Данное решение, также как и аналогичный вердикт ФИФА, будут оспариваться РФС в CAS. Даты слушаний на данный момент не известны.

источник: ФК «Спартак»
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