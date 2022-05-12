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«Факел» закончит сезон в первой четверке ФНЛ

Накануне клуб из Воронежа победил «КАМАЗ» и увеличил отрыв от пятого место до 8 очков.
«Факел» закончит сезон в первой четверке ФНЛ
12 мая 2022 15:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Факел"

«Факел» после победы над «КАМАЗом» (1:0) в перенесенном домашнем матче 26-го тура ФНЛ гарантировал себе как минимум участие в стыковых матчах за право на выход в РПЛ.

В настоящий момент клуб из Воронежа набрал 68 очков, находится на третьем месте и за два тура до окончания чемпионата опережает пятую команду «Енисей» на 8 очков. При этом от идущего вторым «Торпедо» «Факел» отстает на 3 очка.

«Мы рады, что вошли в историю. В Воронеже всё это очень ценят, болельщики сами считают статистику, бережно хранят историю клуба. Мы готовы к играм с клубами РПЛ, ждём этого. Тем не менее, наша мотивация, наш заряд – не просто ради «стыков». У нас тоже были падения, но сейчас мы действуем целостно и, снова скажу, хотим подняться ещё выше. До последнего тура будем прикладывать для того все усилия», - приводит пресс-служба клуба слова главного тренера команды Олега Василенко.

Добавим, что «Факел» никогда в своей истории не выступал в стыковых матчах.

15 мая команда из Воронежа сыграет на выезде с «Металлургом».

источник: ФК «Факел»
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«Факел» закончит сезон в первой четверке ФНЛ
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