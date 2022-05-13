Тихонов считает равными шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в матче 29-го тура РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы московского клуба на победу в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 15 мая в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Павел Кукуян.

– Думаю, «Спартаку» не будет ничего сейчас мешать. Конечно, я понимаю, у «Спартака» сейчас главное – финал Кубка. Но есть болельщики, перед которыми надо доказывать, реабилитироваться в их глазах, потому что сезон провальный, обязательно нужно выигрывать «Спартаку». Шансы, думаю, 50 на 50, – цитирует Тихонова ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.