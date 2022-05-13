ЦСКА не сможет рассчитывать на Языджи и Фукса в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, что защитник Бруно Фукс и хавбек Юсуф Языджи не примут участие в гостевом матче 29-го тура чемпионата России против «Краснодара».

По словам представителя армейцев, у обоих футболистов имеются проблемы со здоровьем.

– Языджи и Фукс пропустят матч в Краснодаре по медицинским показаниям. У Юсуфа обострилась проблема со спиной, и он остался в Москве для прохождения обследования. А Бруно перенес небольшое стоматологическое вмешательство, сейчас чувствует себя хорошо, – цитирует Брейдо «Чемпионат».

Напомним, что матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 15 мая. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

В данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Что касается «Краснодара», то «быки» идут пятыми (46 очков). Матч первого круга между командами завершился вничью – 0:0.