Глава крымского футбола опроверг информацию о заявке «Севастополя» в РФС

Президент Крымской Федерации футбола Сергей Бородкин опроверг информацию о том, что ФК «Севастополь» направил еще одну заявку на членство в РФС.

«ФК «Севастополь» пока только думает об этом, но не собираются подавать документы в июне.

Слишком рано об этом говорить. У нас проходит свой чемпионат. Еще играть четыре тура. Будем обсуждать эту возможность после конца турнира. Мы с крымскими клубами вернемся к этому вопросу только к концу мая», - приводит слова Бородкина Sport24.ru.

Напомним, ранее руководство клуба сообщало, что уже направляло одну заявку в РФС на рассмотрение вопроса о его членстве в составе организации.

Также остальные крымские клубы неоднократно поднимали вопрос об интеграции местного футбола в российский.