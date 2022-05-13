Бубнов назвал фаворита в матче «Локомотив» – «Динамо»

Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов дал комментарий перед матчем Локомотив» – «Динамо» в 29-м туре чемпионата России.

«Динамо» должно обыгрывать «Локо», чтобы сохранить второе место. Да, есть проблемы в обороне, но у железнодорожников тоже не все гладко. А бело-голубые все же сейчас гораздо стабильнее», – цитирует экс-игрока Sportbox.ru.

Напомним, матч «Локомотив» – «Динамо» состоится в субботу, 14 мая. Встреча начнется в 16.30 по Москве. В роли главного арбитра выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Добавим, что в случае победы команда Сандро Шварца вернется на второе место в РПЛ. Сейчас на этой позиции расположился «Сочи», набравший 53 очка.