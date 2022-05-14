«Болгарский перчик, особый сорт». Попов попрощался с «Сочи» и с Россией

Болгарский полузащитник «Сочи» Ивелин Попов попрощался с болельщиками клуба и с Россией.

«Одним прекрасным словом я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, находясь в России 10 лет. Я горжусь тем, что смог достичь каждой цели, которая была поставлена руководством и тренерами, я играл с фантастическими игроками, меня тренировали лучшие тренеры в России, играл перед полными трибунами и мощной поддержкой болельщиков.

Ваш болгарский перчик, особый сорт», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, в России 34-летний игрок, помимо «Сочи», известен также по выступлениями в составе краснодарской «Кубани», московского «Спартака», казанского «Рубина» и «Ростова».

В текущем сезоне Ивелин провел 25 матчей, в которых забил пять мячей.

Новым клубом Попова станет болгарский «Левски».