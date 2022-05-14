«Уфа» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 29-го тура чемпионата России.
«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Журавлев, Плиев, Иванов, Кабутов, Урунов, Фищенко, Касинтура, Агаларов.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Костадинов, Кангва, Кайнов, Марков.
Напомним, матч «Уфа» – «Арсенал» начнется в 14.00 по Москве.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги клуб из Башкортостана занимает предпоследнее, 15-е место в таблице, набрав 24 очка. У туляков – 23 балла и последняя, 16-я позиция.
источник: «Советский спорт»