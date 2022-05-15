«Краснодар» обыграл дома ЦСКА и вышел на четвертое место РПЛ

«Краснодар» в домашнем матче 29-го тура российской премьер-лиги победил ЦСКА со счетом 1:0.
За команду Александра Сторожука на 75-й минуте забил Никита Кривцов.
Таким образом, «быки» набрали 49 очков и вышли на четвертое место, армейцы, оставшись с 47 очками, опустились на пятую позицию.
В последнем туре 21 мая «Краснодар» примет на своем поле «Ахмат» а ЦСКА сыграет дома с «Ростовом».
РПЛ
29-й тур
«Краснодар» (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: Кривцов, 75
«Краснодар»: Сафонов, Исаенко, Стежко, Бородин, Пивоваров, Черников, Сперцян (Мацукатов, 74), Кривцов (Якимов, 88), Ионов (Самко, 75), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Ушаков (Медина, 46), Обляков, Мухин, Тарба (Набабкин, 46), Карраскаль, Заболотный, Эджуке.
Предупреждения: Кривцов, 20, Щенников, 33, Ушаков, 34, Карраскаль, 45, Пивоваров, 90.