«Факел» установил рекорд по количеству болельщиков на выездном матче

Как сообщает пресс-служба воронежской команды, это самый массовый выезд болельщиков в истории клуба.

«Мы будто дома играли. Мы невероятно признательны всем, кто в свой выходной день приехал сюда поболеть за нас. У нас и на домашних матчах лучшая атмосфера, это все знают, но и на выезде происходит что-то особенное. Слов не хватает, одни эмоции. Когда такое творится на трибунах, неважно, кто забивает – мячи в ворота отправляет «Факел», Воронеж, наш 12-й игрок. Спасибо за поддержку!» – рассказал после матча полузащитник воронежцев Олег Дмитриев.

Добавим, что после 37 туров «Факел» набрал 71 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице ФНЛ. Лидирует в первенстве московское «Торпедо» (74 очка), на втором месте расположился «Оренбург» (73). Таким образом, клуб из Воронежа, уже гарантировавший себе участие в стыковых матчах за выход в РПЛ, за тур до окончания соревнований сохраняет шансы и на прямую путевку в высший дивизион.

Отметим, что согласно регламенту первенства ФНЛ в случае равенства очков у трех и более команд, их места в текущей и итоговой турнирной таблице определяются в первую очередь по наибольшему числу побед во всех матчах. На текущий момент у «Торпедо» 20 побед, у «Оренбурга» – 23, в активе «Факела» – 22.

В заключительном туре «Торпедо» на своем поле примет «Кубань», «Оренбург» на выезде встретится с «Волгарем», а «Факел» в гостях сыграет против «Балтики». Все матчи будут сыграны 21 мая и начнутся в 17:00 по московскому времени.