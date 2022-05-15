«Динамо» гарантировало себе медали чемпионата России

«Динамо» закончит текущий сезон в первой тройке российской премьер-лиги.

Вчера бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3). Они по очкам (53) делят второе место с «Сочи», с которым сыграют друг с другом.

В первую тройку мог попасть, ЦСКА, уступавший вышеуказанным командам шесть очков, но он проиграл в гостях «Краснодару» (0:1).

Таким образом, второе и третье место займут «Динамо» и «Сочи», если команды сыграют вничью в последнем туре, то серебряным призером станет московская команда, победившая в первом круге 1:0.

Напомним, что золотые медали в четвертый раз подряд завоевал «Зенит».