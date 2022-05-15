«Прекрасно понимаю, но надо поддержать клуб». Азамат Мусагалиев обратился к фанатам «Спартака»

Известный телеведущий и шоумэн Азамат Мусагалиев обратился к фанатам московского «Спартака» с просьбой прервать бойкот домашних матчей команды на финал Кубка России против «Динамо».

«Я бы обратился к фанатам с просьбой, чтобы они прервали бойкот. Прекрасно их понимаю, но надо поддержать клуб. Ведь это единственный шанс забрать трофей в этом году», - приводит слова Мусагалиева «РБ-Спорт».

Напомним, решающий матч за кубок пройдет 29 мая в «Лужниках».

Фанаты красно-белых игнорируют домашние поединки команды после принятия Госдумой РФ закона о введении в России системы Fan ID с обязательной идентификацией зрителей спортивных мероприятий.