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Зарема Салихова назвала российских судей холуями у газпромовского руководства

Супруге президента «Спартака» не понравился пенальти, назначенный в ворота красно-белых в матче с «Зенитом».
Зарема Салихова назвала российских судей холуями у газпромовского руководства
15 мая 2022 22:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Зарема Салихова высказалась о работе арбитров в российском футболе.

Напомним, что сегодня «Зенит» спасся в гостевом матче со «Спартаком» (1:1), ответный гол был забит с пенальти в компенсированное время второго тайма.

«В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всё частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить.

Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в этот же день отправится в гости к «Нижнему Новгороду».

источник: «Спорт-Экспресс»
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