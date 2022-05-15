Главный тренер «Краснодара» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара Александр Сторожук оценил победный матч своей команды в 29-м туре российской премьер-лиги против ЦСКА (1:0).

«Ожидаемо тяжёлый матч. Побеждать обязывало турнирное положение и ответственность перед болельщиками. Как и всегда, большое спасибо им за активную поддержку. Было сложно, у соперника в составе много хороших футболистов, что особенно проявилось во втором тайме. Первый тайм, можно сказать, был за нами, но второй тайм остался за ЦСКА. У нас на этой неделе было много игроков, испытывающих некоторые проблемы со здоровьем. Игроки, вышедшие сегодня в основе, провели только одну тренировку вчера. Хотелось бы поблагодарить команду, потому что они показали запредельную мотивацию в каждом эпизоде. Всех с победой», - приводит слова Сторожука «Чемпионат».

Добавим, что в конце матча на состав «Краснодара» состоял полностью из собственных воспитанников.

«Быки» набрали 49 очков и вышли на четвертое место, армейцы, оставшись с 47 очками, опустились на пятую позицию.

В последнем туре 21 мая «Краснодар» примет на своем поле «Ахмат», а ЦСКА сыграет дома с «Ростовом».