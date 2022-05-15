Дзюба сказал журналистам, что заведет их до Белграда

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел небольшую беседу с журналистами после ничьи со «Спартаком» (1:1).

В ответ на вопрос «А куда мы все идем?» Дзюба сказал: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что форвард, у которого заканчивается контракт с «Зенитом» отказал «Црвене Звезде». Сербский клуб подтверждал свой интерес к 33-летнему игроку.

В текущем сезоне Дзюба провел 38 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал десять голевых передач. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.