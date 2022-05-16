«Рубин» сделал бесплатным вход на стадион для болельщиков на матч 30-го тура РПЛ с «Уфой»

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что болельщики могут бесплатно посетить домашний матч 30-го тура чемпионата России против «Уфы».

Отметим, что футболисты и тренерский штаб казанцев выкупили все билеты на предстоящую игру ради поддержки фанатов.

– Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее! – говорится в заявлении пресс-службы.

Добавим, что матч между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в столице Татарстана. В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят в ФНЛ.

В данный момент «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Уфа» идет 15-й (27 очков).