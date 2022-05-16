Мбаппе получит 40 млн евро за подписание контракта с «Реалом»

«Реал» продолжает переговоры с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По его данным, мадридский клуб готов выплатить игроку денежный бонус в размере 40 млн евро за подписание трудового контракта.

Отмечается, что соглашение с футболистом будет рассчитано до 2027 года. По его условиям, форвард будет получать 30 млн евро за сезон в качестве оклада. Еще 10 млн евро французу будут перечислять в виде бонусов.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел во всех турнирах 45 матчей, забил 36 голов и отдал 26 голевых передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.