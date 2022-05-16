Колосков - о Дзюбе: Не хочешь понижения зарплаты - уходи в другой клуб

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба отказывается подписывать новый контракт с «Зенитом».

«Если действительно речь идет о понижении зарплаты, Дзюбе придется выбирать между «Зенитом» и зарплатой. Бытовая ситуация. Не хочешь понижения зарплаты - уходи в другой клуб. Ничего удивительного нет», - приводит слова Колоскова «СЭ».

Ранее также появилась информация, что «Фенербахче» заинтересован в подписании Дзюбы по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.