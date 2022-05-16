Газзаев раскритиковал внедрение fan-ID на российских аренах

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выступил против введения системы fan-ID на российских стадионах.

«Я против, чтобы Fan ID был внедрен на российские стадионы. Во-первых, клубы страдают финансово. Было ограниченное посещение зрителей во время коронавируса, сейчас Fan ID. Это одна из статей дохода клубов. Нужно помогать им. Тем более в сегодняшней ситуации, когда мы изолированы от всего европейского футбола. Полные стадионы - вот к чему нужно стремиться», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, начнут работать с 1 июня 2022 года.

Ранее фанаты практически всех клубов РПЛ объявили бойкот матчам чемпионата России в знак протеста. Самыми принципиальными остаются болельщицкие объединения московского «Спартака».