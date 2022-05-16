Гави близок к продлению контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Гави, скорее всего, продлит контракт с клубом. Об этом сообщает COPE.

По данным источника, 17-летний футболист провел встречу со спортивным директором сине-гранатовых Матеу Алемани, и остался доволен беседой.

Отмечается, что новый договор игрока будет рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, Гави оказался в системе каталонцев в 2015 году. За первую команду он играет с июля 2021-го.

В нынешнем сезоне испанец провел 47 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. Нынешний договор игрока истекает летом 2023 года.