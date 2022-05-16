Левандовски хочет завершить свой трансфер в «Барселону» на этой неделе

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски решил стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает Sky Sport News.

По данным источника, 33-летний нападающий надеется, что клубы придут к договоренности в кратчайшие сроки. Сине-гранатовые еще не связывались с руководством немецкого гранда. Ожидается, что первые контакты состоятся в течение этой недели.

Также сообщается, что Левандовски уже провел беседу с главным тренером «Барсы» Хави Эрнандесом. Последний заверил игрока, что тот станет важной частью его проекта.

В нынешнем сезоне польский футболист провел 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Баварией» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный переход оценивается в 50 млн евро.