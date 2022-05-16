«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» и упустил возможность обогнать «Тоттенхэм» в борьбе за место в ЛЧ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле оказался сильнее «Арсенала». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «сорок».

В составе победителей отличился Бруно Гимараэш (86-я минута). Также мяч в свои ворота на 56-й минуте отправил защитник лондонского клуба Бен Уайт.

Таким образом, команда Микеля Артеты с 66 очками осталась на пятой позиции турнирной таблицы АПЛ. На два очка «канониров» опережает «Тоттенхэм». Подопечные Эдди Хау располагаются на 12-строчке, имея в своем активе 46 очков.

В заключительном туре первенства страны «Арсенал» примет дома «Эвертон», а «Ньюкасл» отправится в гости к «Бернли». Обе встречи состоятся 22 мая.