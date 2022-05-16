Диего Лаксальт досрочно завершил сезон

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт оказался в лазарете. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, уругвайский футболист получил травму в полуфинале Кубка России против «Алании» (3:0). Детали его повреждения не уточняются, однако, сообщается, что он пропустит четыре недели.

Таким образом, 29-летний защитник не сыграет в решающем, 30-м туре РПЛ против «Сочи», а также пропустит финал Кубка России против «Спартака».

К слову, в нынешнем сезоне он провел 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.